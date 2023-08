Das letzte Wochenende im August ist mit Bier aus aller Welt gefüllt. Denn auf dem Karlsruher Schlossplatz werden zirka 60 Stände zum 21. Mal exotische, aber auch klassische Biersorten anbieten. Getrunken wird aus dem Maßkrug oder dem typischen "ProBierglas". Alles, was ihr über die Bierbörse wissen müsst, findet Ihr in diesem Artikel. Veranstaltet wird das Event von der Alpha Marketing GmbH aus Worms.

Kontakt zum Veranstalter der Bierbörse

Was ist die Karlsruher Bierbörse?

Jeder kennt die Getränkewagen auf Straßenfesten oder Festivals, bei denen im Sekundentakt Bier vom Zapfhahn durch Mitarbeiter ausgeschenkt wird. So ungefähr könnt ihr euch die Bierbörse vorstellen. Nur vielseitiger! Denn die verschiedenen Stände verkaufen Biersorten aus der ganzen Welt. Der Clou: Selbst Autofahrer können sich mit dem alkoholfreien Angebot durch die Welt der Biere probieren.

Geschichte der Bierbörse

Im Jahr 1987 entstand in Opladen die Idee der ersten Bierbörse. Mittlerweile findet das Bierfest in über 20 Städten in ganz Deutschland statt und feierte im Jahr 2016 sein 30-jähriges Jubiläum.

Die Bierbörse gilt heute europaweit als die "erste Open Air Veranstaltung mit Franchisesystem".

Wann und wo findet die Bierbörse 2023 in Karlsruhe statt?

Die Bierbörse 2023 findet vom 25. bis zum 27. August im Schlossgarten Karlsruhe statt. Kleiner Tipp: parallel zur Bierbörse 2023 können Besucher auch die Schlosslichtspiele Karlsruhe bestaunen. Weit entfernt sind die übrigens nicht - einfach um das Karlsruher Schloss herumlaufen und vor der Fassade bequem machen.

Wann öffnet die Karlsruher Bierbörse 2023?

Freitag: 15 bis 24 Uhr

Samstag: 15 bis 1 Uhr

Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Bierbörse 2023 in Karlsruhe: Das Programm

Freitag, 25. August ab 19 Uhr: Fassbieranstich und die Band Madhouse

Freitag, 25. August um 19.30 Uhr: Reindeers

Samstag, 26. August um 19.30 Uhr: DANNY & THE BOYS und COVER UP

Sonntag, 27. August von 14 bis 18 Uhr: CELEBRATION

Wie viel kosten die Tickets für die Karlsruher Bierbörse 2023?

Der Eintritt auf die Bierbörse Karlsruhe ist kostenlos.

Welche Biersorten gibt es auf der Bierbörse 2023?

Eine ausführliche Liste der teilnehmenden Bierbrauer gibt es auf der Webseite des Veranstalters nicht. Wie ka-news.de nach eigener Recherche erfährt, wird von den Karlsruher Brauereien lediglich Fächerbräu an der Karlsruher Bierbörse teilnehmen.

Bedeutet: Hatz-Moninger, Hoepfner, Badisch Brauhaus, Vogelbräu, Kühler Krug, Brauhaus 2.0 und die Braumanufaktur Neureut sind nicht auf der Bierbörse vertreten! Zu den übrigen Karlsruher Brauereien liegen ka-news.de bis zur Veröffentlichung des Artikels noch keine Kenntnisse vor.

Ansonsten können sich Besucher auf über 500 Biersorten aus "aller Welt" freuen. Da die Veranstalter in den vergangenen Tagen nicht erreichbar waren, muss eine genaue Auflistung der teilnehmenden Brauereinen leider entfallen.

Gibt es auch Essen auf der Bierbörse Karlsruhe 2023?

Laut offizieller Internetseite gibt es einige Imbissstände, die als "richtige Grundlage für eine fröhliche Riese durch die Welt der Biere" dienen sollen.

Parken und Anreise zur Bierbörse Karlsruhe 2023

Das Schloss ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder dem Auto gut zu erreichen. Die Autofahrer können zwischen vier Parkhäusern wählen:

Waldhornstraße

Schlossplatz

Herrenstrße/Zirkel

Passagehof

Wer gerne etwas mehr laufen möchte, um den Kreislauf vor der "Bierverkostung" anzuregen, sollte am "Europaplatz/Postgalerie", "Europaplatz/Postgalerie (U)" oder am "Kronenplatz" und "Kronenplatz (U)" aussteigen. Näher am Schloss befinden sich die Haltestellen "Markplatz" und "Marktplatz (Pyramide U). Rund um das Schloss und der Kaiserstraße stehen zahlreiche "Fahrradparkplätze" bereit.

Die Bierbörse in Rastatt kommt zurück!

Nach der ersten Rastatter Bierbörse im Mai 2023, wird es laut Veranstaltern im kommenden Jahr eine weitere Bierbörse geben. Darum markiert euch schonmal dick den 21. bis 23. Juni 2024 im Kalender!