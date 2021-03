vor 17 Stunden Karlsruhe BGH hebt Mord-Urteil gegen 84 Jahre alte Frau auf

Eine hochbetagte Frau, die ihren Ex-Mann am Bodensee mit Benzin übergossen und angezündet haben soll, bekommt möglicherweise eine mildere Strafe. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob ihre Verurteilung zu elf Jahren Haft wegen Mordes auf. Die obersten Strafrichter in Karlsruhe bezweifeln, dass das Landgericht Konstanz zu Recht eine Tötung mit gemeingefährlichem Mittel angenommen hat, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss hervorgeht. Es sei nicht geklärt, ob die bei der Tat 84 Jahre alte Frau noch in einem Zustand gewesen sei, um "die ihr bekannten objektiven Umstände zutreffend einzuordnen."