Karlsruhe Karlsruher BGH bestätigt Mord-Urteil gegen Edelsteinhändler aus Pforzheim

Knapp zwei Jahre nach dem Mord an einem Schmuckhändler in Pforzheim ist der Täter rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Revision des Mannes wurde verworfen, wie die obersten Strafrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe am Dienstag mitteilten.