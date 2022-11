von (pol/vem)

Laut einer Mitteilung der Polizei ist bislang unklar, wie der Mann in das Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Saarlandstraße eindringen und in den Keller gelangen konnte.

"Ein Bewohner des Hauses hatte verdächtige Geräusche aus dem Keller vernommen. Bei der Nachschau soll er den Tatverdächtigen dabei beobachtet haben, wie dieser einen Kellerraum durchwühlte", heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte auch ein Klappmesser aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls mit Waffen.