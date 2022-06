Karlsruhe vor 22 Stunden

Betrunkener Maserati-Fahrer kracht in Karlsruher Friseursalon

Wie die Polizei per Pressemitteilung informiert soll ein 58-Jähriger mit seinem Auto in einen Friseursalon in Knielingen gefahren sein, weil er die Gänge miteinander verwechselt hat. Die Polizei stellt vor Ort dann zudem fest, dass der Mann wohl stark alkoholisiert war. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.