Nach Informationen der Karlsruher Polizei fiel ein Autofahrer am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Durlach aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf und verursachte schließlich einen Verkehrsunfall. Nach Angaben eines Zeugen sei der Mann in Schlangenlinien gefahren und dabei immer wieder in den Gegenverkehr geraten, bevor er auf ein stehendes Fahrzeug auffuhr. Die eintreffende Polizeistreife habe bei dem Mann einen Atemalkoholtest durchgeführt. Demnach sei der Mann mit 2,7 Promille unterwegs gewesen. Der Führerschein wurde daraufhin einbehalten. Verletzte gab es keine.