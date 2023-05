Karlsruhe vor 1 Stunde

Betrunkener 22-Jähriger beleidigt und attackiert Polizisten am Karlsruher Hauptbahnhof

Am frühen Sonntagmorgen, 14. Mai, wurde ein junger Mann regungslos in einem Zug aufgefunden. Am Hauptbahnhof Karlsruhe geriet der Mann dann mit der Bundespolizei aneinander und beleidigte und schlug die Beamten.