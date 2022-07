von (pol/mil)

Laut Polizeiangaben fuhr eine 52-Jährige gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen mit ihrem VW auf der Reinhold-Frank-Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße/Sophienstraße kam plötzlich aus der Sophienstraße der 25-Jährige mit seinem Auto. Er war offenbar laut Zeugenaussagen nahezu ohne zu Bremsen in die Kreuzung eingefahren. Dort kollidierte er mit dem VW der 52-Jährigen.

Der junge Mann hatte die dort durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" geregelte Vorfahrt nicht beachtet. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung ausgeschaltet. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem 25-Jährigen wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.