Ostern wird je nach Konfession und Kultur anders gefeiert. Selbst unter den Christen gibt es markante Unterschiede. Während die Spanier vor Ostern eine große Prozession veranstalten, kochen in Frankreich die Bürger der Stadt Haux ein riesiges Omelette am Ostermontag. Hier finden Sie deutsche Osterbräuche, die Sie sicherlich schon kennen und besondere Bräuche an Ostern weltweit.

Bräuche an Ostern: Diese Traditionen gibt es in Deutschland

Eier färben: Das Eierfärben gehört zu den beliebtesten Osterbräuchen in Deutschland. Dabei werden die Eier entweder ganz bunt mit Farbstoffen oder als natürliche Alternative mit Zwiebelschalen eingefärbt. Anschließend versteckt man die Eier im Garten oder verschenkt sie weiter. Osterfeuer: Als Symbol der Wiederauferstehung Jesu wird in einigen Regionen in Deutschland ein Osterfeuer entzündet. Meist findet das Spektakel deshalb in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag statt. Ursprünglich galt das Osterfeuer als heidnischer Brauch, bei dem der Winter verabschiedet wurde. Kein Fleisch an Karfreitag: Neben Aschermittwoch gilt der Karfreitag in der katholischen Kirche als strenger Fastentag. Traditionell wird deshalb auf Fleisch verzichtet. Kurioserweise wurden früher stattdessen Biber verzehrt, da sie Anfang des 15. Jahrhunderts zum "fischähnlichen Wassertier" erklärt wurden und somit offiziell auch an Fastentagen gegessen werden durften. Osterspaziergang: In vielen Gemeinden in Deutschland wird die Tradition des Osterspaziergangs gepflegt. Freunde und Familie machen sich am Ostermontag gemeinsam auf den Weg. Der sogenannte "Emmausgang" wird traditionell von Gebeten und Gesang begleitet und wird deshalb auch gerne von Pfarreien organisiert. Osterlamm backen: An Ostern wird in Deutschland als Brauch gerne ein Osterlamm gebacken. Jesus selbst trägt den Titel "Lamm Gottes". Das Tier steht als Symbol für Reinheit gilt aber auch als Opfertier. Christen gedenken mit dem Osterlamm der Aufopferung Jesu.

Bräuche an Ostern weltweit: So feiern andere Kulturen