Karlsruhe vor 1 Stunde

Beim Stehlen in der Kaiserstraße erwischt: 30-Jähriger bedroht Ladenmitarbeiter mit Skalpell

Laut einer Mitteilung der Karlsruher Polizei wurde ein 30 jähriger Mann am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in einem Elektroladen in der Kaiserstraße beim Stehlen erwischt. Als zwei Mitarbeiter ihn stellen wollten, soll er die beiden mit einem Skalpell bedroht haben.