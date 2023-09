Wie geht es der Südstadt rund 1,5 Jahre nachdem der Karlsruher Gemeinderat eine Soziale Erhaltungssatzung - einen Milieuschutz - für das Viertel verabschiedete? Dies geht aus einem jährlichen Kurzbericht hervor, den die Stadträte in der vergangenen Sitzung am Dienstag, 19. September zur Kenntnis nahmen.

Was bringt der Milieuschutz der Südstadt?

Doch was steckt nochmal hinter dem Begriff "Soziale Erhaltungssatzung ?" Zunehmender Leerstand hatte 2018 die Debatte über die Zukunft der Karlsruher Südstadt ausgelöst: sanieren und damit die Straßenzüge aufwerten oder nicht? Die ersten Investoren klopften an und die Angst vor einer Welle der Luxussanierungen und damit vor dem Verlust des typischen Kiez-Charakters der Südstadt wuchs.

Die Südstadt ist bekannt für ihre Altbauhäuser. | Bild: Dominik Khilji

In der Südstadt war das potenzial für eine solche Aufwertung samt Verdrängung der Einwohner groß, wie die Stadt in einer Untersuchung herausfand. Auf Initiative der Die Linke-Fraktion wurde ein Antrag über eine Erhaltungssatzung mit großer Mehrheit verabschiedet.

Mit der Satzung werden folgende Ziele anvisiert:

eine sozialverträgliche Umsetzung von baulichen Modernisierungsvorhaben

den Erhalt der gegenwärtigen Struktur des Wohnraum- und Mietwohnungsangebots mit einem Vorkaufsrecht für die Stadt Karlsruhe bei Immobilien

den Erhalt der im Gebiet vorhandenen (sozialen) Infrastruktur.

Jetzt etwa 1,5 Jahre nach dem Verabschieden der Sozialen Erhaltungssatzung für die Südstadt hat die Stadt Karlsruhe einen ersten Bericht vorgelegt. Wie diesem zu entnehmen ist, wurde seit dem Beschluss zur Erhaltungssatzung die "AG Milieuschutz" gegründet.

Beim Vorkaufsrecht sind der Stadt die Hände gebunden

Im betrachteten Zeitraum des Berichts gab es 14 Fälle und zwölf Anfragen die im Zusammenhang mit dem Vorkaufsrecht der Stadt standen. Ihr Vorkaufsrecht nutze die Stadt in keinem der 14 Fälle. Bei fünf Fällen wurde festgestellt, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts ausgeschlossen ist, da die Gebäude gemäß § 26 Nummer 4 BauGB erhaltungssatzungsgemäß genutzt werden.

Bild: Dominik Khilji

In acht Fällen verhinderte Paragraph 24 Absatz 2 BauGB (Rechte nach dem Wohnungseigentumsgesetz) das Vorkaufsrecht der Stadt, in einem Fall wurde das Vorkaufsrecht der Stadt verhindert, da die Immobile zwischen Eheleuten oder an Verwandte verkauft wurde.

Der Punkt: Aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. November 2021, darf ein Vorkaufsrecht nur noch in Fällen ausgeübt werden, in denen "die Nutzung des Grundstücks den Zielen und Zwecken der Erhaltungssatzung entgegensteht oder eine bauliche Anlage Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB aufweist", heißt es im Bericht.

Heißt: Das Absichten des Käufers – die potentiell eine Verdrängung der im Gebiet lebenden Bevölkerung zur Folge hätten – nicht mehr ausreichen, um das Vorkaufsrecht auszuüben. "Die Handhabe im Bereich des Vorkaufsrechts in sozialen Erhaltungsgebieten wurde damit stark eingeschränkt", so die Stadt.

Stadt hofft auf Gesetzesänderung

Wie die Stadt weiter erklärt, befasst sich aktuell auch der Bundestag damit, das kommunale Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten wiederherzustellen.

Bild: Dominik Khilji

Ob und zu welchem Zeitpunkt eine entsprechende Gesetzesänderung erfolgen wird, ist derzeit unklar. Solange der Gesetzgeber hier nicht handelt, seien die Möglichkeiten der Stadt Karlsruhe zur Ausübung des Vorkaufsrechts in der Südstadt weiterhin stark eingeschränkt.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Für das Gebiet wurden innerhalb eines Jahres nach Erlass der Erhaltungssatzung 44 Bauanträge gestellt von denen mehr als die Hälfte erhaltungsrechtlich genehmigt wurde.

So wurden von insgesamt 18 Bauanträgen elf Anträge genehmigt. Bei fünf Vorhaben war noch jeweils eine Anpassung der Planunterlagen notwendig. Zwei weitere Anträge waren erhaltungsrechtlich nicht relevant und drei Anträge wurden zurückgezogen. Zwei Bauvoranfragen wurde genehmigt.

Glasfaser und Fernwärme

Ungefähr in den Zeitraum der Erhaltungssatzung fiel der Startschuss zum Glasfaserausbau in der Südstadt. Nach Gesprächen mit den Stadtwerken und der Telekom war klar, dass es sich dabei zwar um "eine erhaltungsrechtlich relevante, aber ebenfalls im Grunde nach nicht vollständig zu versagende Maßnahme handelt."

Gebündeltes Glasfaser-Kabel, wie es von den Stadtwerken Karlsruhe in den Straßen verlegt wird | Bild: ARTIS - Uli Deck

Stadtwerke und Telekom boten eine Kostenübernahme in ihrer Vorvermarktungsphase an und für Eigentümer entstanden keine Kosten für den Glasfaserausbau, weswegen die Verdrängungsgefahr in diesen Fällen als gering eingestuft und allgemein genehmigt wurde.

Ähnlich verhält es sich mit dem Fernwärmeausbau in der Südstadt. Auch dieser wurde als "erhaltungsrechtlich relevante Maßnahme" eingeschätzt, aufgrund der klimaschutz- und energieeffizienten Hintergründe sei der Ausbau wünschenswert und es müssten Lösungen gefunden werden, diesen genehmigungsfähig umzusetzen.

Dazu wurden laut Stadt die Fördermodelle des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der KFW betrachtet. Auch erfolgte ein Austausch mit der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK), der dazu führte, dass Kriterien für die Genehmigungsfähigkeit des Fernwärmeanschlusses gefunden werden konnten.

So muss nachgewiesen werden, dass bei fehlender Kostenneutralität Fördermittel des BAFA für die Maßnahme in Anspruch genommen werden sollen.