vor 1 Stunde Karlsruhe Menschenleben in Gefahr: Wohnhaus in Hohenwettersbach in Brand geraten

Nach ersten Angaben der Polizei Karlsruhe soll in Hohenwettersbach, im Bereich der Straße "Hasensprung", ein Wohnhaus in Brand geraten sein. Ob es Verletzte gibt oder was die Brandursache war ist bislang noch nicht bekannt. Laut einer Ad-Hoc Pressemitteilung der Integrierten Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst (ILS) sollen aber "Menschenleben konkret in Gefahr" sein.