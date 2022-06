Karlsruhe/Rintheim vor 19 Minuten

Bei Unwetter über Karlsruhe: In Rintheimer Dachstuhl schlägt der Blitz ein

Während das Gewitter am heutigen Dienstag über den Südwesten zog, geschah etwas, das meist für so unwahrscheinlich gehalten wird, dass niemand in Betracht zieht, einmal selbst davon betroffen zu sein: Der Blitz schlug in ein Wohnhaus ein und entfachte ein Feuer. Verletzt wurde allerdings niemand.