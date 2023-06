"How much is the fish?" oder "Hyper Hyper", die berühmten Songtexte der Hamburger Band Scooter mit Sänger H.P. Baxxter, sollten am Donnerstag den Auftakt einer Konzertreihe auf der Kulturbühne bilden. Daraus wurde bekanntlich aber nichts.

Lange Schlangen an den Getränkeständen

Das Wetter machte Gästen, Organisatoren und Künstlern einen dicken Strich durch die Rechnung. Nach ungefähr einer Stunde musste der Auftritt aufgrund des aufziehenden Gewitters abgebrochen werden. Zirka 8.000 Besucher machten sich im Regen auf den Heimweg.

Neben des deutlich verkürzten Technospaßes und der nassen Heimreise wurde der Besuch auf dem Parkplatz drei der Messe Karlsruhe noch weiter getrübt. Zahlreiche Gäste waren mit der Getränkeversorgung unzufrieden.

Die neue Messe in Rheinstetten. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Unter anderem auf Facebook klagen sie über sehr lange Wartezeiten und zu wenige Getränkestände. "Nur drei Getränkestände und eine Bar ist nicht euer Ernst? Und ohne zu übertreiben, standen wir 1.45 Stunde wegen Bier und Wasser an. Die anderen Schlangen waren nicht kürzer. Vorn Gedränge und blank liegende Nerven", schreibt beispielsweise Andreas Sterklow auf der Facebook-Seite der Kulturbühne.

Andere Besucher steigen in die Kritik mit ein. So auch ein ka-Reporter, der sich per Mail an die Redaktion wendet. Auch er berichtet von "nur drei Getränkeständen" und "untragbaren Zuständen."

Zu viele Menschen, zu wenige Stände

"Die vorhandenen Getränkestände war für die Zahl der Menschen, schlicht viel zu wenig ist. Ich finde es unverantwortlich vom Veranstalter bei solchen heißen Wetterbedingungen einen so schlechten Zugang zu Getränken zu schaffen", schreibt er weiter.

Johannes Oerding wird auch auf der Kulturbühne auftreten. | Bild: Swen Pförtner/dpa

Durch das lange Anstehen hätten etliche Leute einen Großteil des Konzertes verpasst und "am Ende durfte man dann noch nicht mal mehr seine Pfandbecher abgeben", berichtet er.

Veranstalter Reposit Entertainment - ein Musikunternehmen aus Karlsruhe - wurde von unserer Redaktion für eine Stellungnahme angefragt. Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels lag keine Antwort vor.