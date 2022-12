Karlsruhe vor 1 Stunde

Bei Kontrolle erwischt: Mutmaßlicher Mörder in Karlsruhe verhaftet

Am Donnerstag konnte die Polizei einen mutmaßlichen Mörder aus Italien in Karlsruhe festnehmen. Das gab das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung bekannt. Der Mann wird beschuldigt, an einem "gemeinschaftlich begangenen Mord" in Italien beteiligt gewesen zu sein.