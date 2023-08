Am vergangenen Dienstag, 22. August 2023, ist die deutsche Boxlegende René Weller im Alter von 69 Jahren gestorben. Er hatte jahrelang an Demenz gelitten, erst vor zwei Jahren hatte seine Frau Maria Weller die Erkrankung bekannt gegeben und seitdem auf Instagram viele intime Einblicke in den Krankheitsprozess gegeben.

In den letzten Wochen hatte sich der Zustand Wellers stark verschlechtert, Ehefrau Maria hatte dazu immer wieder auf Instagram gepostet. Bereits einige Tage vor Wellers Tod sprach sie mit RTL und erklärte, die Beerdigung bereits geplant zu haben, ganz nach den Vorstellungen des Boxers. Der hatte ihr wohl schon lange vor seiner Demenzerkrankung eine Generalvollmacht erteilt, um alle nötigen Schritte einzuleiten, sollte er dazu nicht mehr in der Lage sein.

Beerdigung René Wellers: Wieso die Schwester nicht eingeladen ist

Die Generalvollmacht nutzt Maria Weller aber nicht nur, um die Beerdigung zu planen, sie hat auch René Wellers Schwester Verena ein Hausverbot erteilt, sodass diese nicht an der Beisetzung ihres Bruders teilnehmen kann. Diese drastische Maßnahme, die wohl explizit von René Weller in der Generalvollmacht erwähnt wurde, folgt auf eine von Maria Weller als geschmacklos aufgenommene Nachricht der Schwester an sie.

Wie Maria Weller der Bild erzählte, erhielt sie bereits Tage vor dem Tod ihres Ehemanns eine Nachricht von Verena, die ihr kondolierte. Maria Weller beschrieb die Nachricht als "unfassbar". Sie habe die Schwester noch Wochen vor dem Tod an das Bett des Boxers gelassen, durch ihr "gutes, weiches Herz", wie sie es nennt. Jetzt aber müsse sie die Reißleine ziehen, denn die Schwester habe ihr Vertrauen missbraucht. Sie habe "vertrauliche Familieninfos und ein Foto an einen ehemaligen Freund Renés weitergeleitet" und außerdem Maria Weller "jahrelang bekämpft und beschimpft.“ In einem Instagram-Post kommentierte Maria die Aktion als "charakterlos" und bekam dafür viel Zuspruch.

All diese Geschehnisse überschatten den Tod der Boxlegende. Weller, der gemeinhin als "der schöne René" bekannt war und im Laufe seiner Karriere fünfmal von den Lesern von Boxsport zum Boxer des Jahres gekürt wurde, galt als Lebemann. Laut der Süddeutschen Zeitung soll er einmal gesagt haben: "Ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht als angezogen." Nach seinem Tod haben viele ehemalige Boxkollegen ihre Trauer kundgetan.