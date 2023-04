Karlsruhe vor 1 Stunde

Bedroht, gewürgt und geschlagen: 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Freitagabend, 14. April soll ein 23-Jähriger eine 22 Jahre alte Frau sowie deren 20-jährige Freundin in einer Wohnung in der Leopoldstraße angegriffen haben und bei seiner vorläufigen Festnahme eine Polizeistreife mit einem Messer bedroht haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Beschluss des Amtsgerichts Karlsruhe befindet sich der Mann mittlerweile in Untersuchungshaft.