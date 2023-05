Pfingsten ist ein religiöser Feiertag in Deutschland der bundesweit auch als gesetzlicher Feiertag begangen wird. An Pfingsten haben die meisten also frei. Was aber wird am 28. Mai 2023 überhaupt gefeiert? Hier finden Sie alle Infos rund um die Bedeutung von Pfingsten.

Bedeutung des Wortes "Pfingsten" und Ursprung des Festes

Laut der Deutschen Bibelgesellschaft hat Pfingsten seinen Ursprung im griechischen Wort "pentēkostē", was mit "der 50." übersetzt werden kann. Pfingsten wird nämlich 50 Tage nach Ostern gefeiert. Der Ursprung liegt im Wochenfest Schawuot, das jüdische Erntedankfest, das am 50. Tag nach Ostern gefeiert wurde. Im Christentum etablierte sich dieser Tag erst im 4. Jahrhundert zum Pfingstfest mit dem Heiligen Geist als Mittelpunkt der Feierlichkeiten.

Bedeutung einfach erklärt: Was ist an Pfingsten passiert?

An Pfingsten sollten die Jünger laut Bibel eine göttliche Erscheinung gesehen haben. Als sie gemeinsam am Tisch saßen und mit ihrer Trauer um Jesus Christus beschäftigt waren, soll ein Wind durch den Raum geweht haben. Anschließend sollen die Jünger laut der Bibel in verschiedenen Sprachen gesprochen haben. Auch Feuerzungen sollen den Jüngern erschienen sein. Die Geschehnisse wurden im Christentum als göttliche Erscheinung interpretiert und als Bestätigung für den Heiligen Geist gesehen.

Laut der Bibel haben die Jünger an Pfingsten Mut geschöpft, da sie sich durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden fühlten. Mit neuer Motivation trugen sie die Botschaft des Christentums weiter und erzählten den Menschen von Jesus und seinen Taten. Das Christentum soll dadurch immer mehr Anhänger bekommen haben. Pfingsten ist also das Fest, an dem die christliche Mission begonnen hat.

Bedeutung von Pfingsten: Was ist der Heilige Geist?

Der Heilige Geist ist im Christentum eine Erscheinungsform Gottes. Während des großen Kreuzzeichens in der katholischen Kirche sagt man üblicherweise: "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes". Diese drei bilden zusammen die Dreieinigkeit.

Der Heilige Geist repräsentiert die Kraft Gottes und wird in der Bibel häufig erwähnt. Im Hebräischen ist der Begriff "Geist" mehrdeutig. Man kann Geist mit dem Begriff "rûaḥ" übersetzen, das Wort wiederum kann aber unter anderem auch Wind, Atem oder Lebenskraft heißen. "Geist" deckt den Gebrauch in der hebräischen Bibel also nicht gänzlich ab. Allein im Alten Testament kommt das Wort "rûaḥ" laut der Deutschen Bibelgesellschaft insgesamt 400-mal vor.

Die Taube: Was bedeutet das Symbol an Pfingsten?

Laut der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kommt das Tauben-Symbol an Pfingsten aus dem Neuen Testament. Bei der Taufe von Jesus Christus im Jordan soll sich laut dem Matthäus-Evangelium der Himmel aufgetan haben und eine Taube soll erschienen sein. Diese soll den Geist Gottes repräsentiert haben. Auch in der biblischen Geschichte zur Sintflut kommt eine Taube vor: Sie soll laut EKD einen Ölzweig zur Arche Noah gebracht haben und steht als Symbol für den Neuanfang. In der biblischen Geschichte zum Pfingstwunder selbst kommen aber keine Tauben vor. Hier wird der Heilige Geist von einem starken Wind repräsentiert.