vor 1 Stunde Karlsruhe Baustelle in Weiherfeld-Dammerstock: Buslinie 52 fährt mehrere Wochen Umleitung

In der Belchenstraße im Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock muss von Montag, 27. April, bis voraussichtlich Freitag, 15. Mai, an der Fahrbahndecke gearbeitet werden. Hierfür wird die Belchenstraße in Höhe der Kreuzung mit der Kniebisstraße für den Verkehr voll gesperrt. Während der Baumaßnahme leiten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) die Buslinie 52 um.