von (ps/cak)

Grund für die Umleitung sei die Sanierung der Fahrbahndecke in der Hertzstraße im Bereich zwischen der Stösserstraße und Kanonierstraße. Nachdem die Arbeiten zuletzt witterungsbedingt unterbrochen waren, setzt das städtische Tiefbauamt diese nun fort. Hierfür wird die Hertzstraße in diesem Bereich in Fahrtrichtung Entenfang für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Die Route der Buslinie 70 während der Bauarbeiten. | Bild: VBK

"Nach der Haltestelle Hertzstraße biegen die Busse rechts in die Siemensallee ab und fahren dann über die Neureuter Straße, Rheinstraße und Lameystraße bis zur Haltestelle entenfang. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg. Im Zuge der Sanierungsarbeiten und der Straßensperrung werden die Haltestellen Madenburgweg (in beide Fahrtrichtungen) barrierefrei umgebaut", erklären die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung.

Der Umbau soll am 17. März abgeschlossen sein. Anschließend können die Fahrgäste der Buslinie 70 an diesen Haltestellen niveaugleich ein- und aussteigen. Zudem wird ein taktiles Leitsystem für Menschen mit einer Sehbehinderung installiert. Während des Umbaus werden beide Halte-stellen um zirka 40 Meter verlegt.