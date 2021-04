vor 26 Minuten Karlsruhe Baustelle: Daxlander Straße ab 12. April bis Mitte Mai gesperrt

In der Silcherstraße und im Schlagfeldweg steht von Montag, 12. April, bis voraussichtlich Mitte Mai die Auswechslung von Abwasserkanälen an. Dabei wird der Kanal im Schlagfeldweg an den Sammelkanal in der Daxlander Straße angeschlossen.

"Die Arbeiten bedingen eine Sperrung der Daxlander Straße auf Höhe Schlagfeldweg. Für den Durchgangsverkehr ist während der Bauphase eine Umleitung ausgeschildert", so die Stadt in einer Pressemitteilung.