Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Mitteilung an die Presse erklärt, werden die Arbeiten auf rund 1,1 Kilometer Länge vollzogen werden. Grund hierfür sind Schäden an der Fahrbahn.

Umleitung 30 ab Pforzheim-West

Neben der Beschränkung des Streckenabschnitts auf zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe werde ab dem 10. Mai auch die Abfahrt über die Anschlussstelle aus Fahrtrichtung Stuttgart kommend nicht mehr möglich sein. Diese werde mitsaniert, so die Verantwortlichen.

Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Pforzheim-West über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U30 geführt. Die Auffahrt von der Anschlussstelle Karlsbad auf die A8 bleibt während der gesamten Bauzeit weiterhin möglich.

Ab Montag, 15. Mai, beginnen dann die abschließenden Straßenbauarbeiten. Dies betreffe sowohl die Erneuerung der beiden oberen Asphaltschichten der Hauptfahrbahn sowie den Belag der Abfahrtsrampe, so die Autobahn GmbH.