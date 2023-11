Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Am Samstagmorgen, 18.11. hat die Initiative "Karlsruher Platanen bleiben" mehrere Blumenkübel in den Gehweg am Ettlinger Tor betoniert. Die Pflanzenkübel wurden zwar wieder entfernt, Betonreste sind jedoch noch zu sehen.

Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel