Karlsruhe vor 37 Minuten

Baumaßnahmen in der Karlstraße abgeschlossen: Ab 10. Juni rollen wieder die Bahnen

Laut einer Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werden die Baumaßnahmen in der südlichen Karlstraße am Freitag, 10. Juni, abgeschlossen sein. Das sind drei Tage später als ursprünglich geplant. Der derzeit gesperrte Baustellenbereich wird dann am 10. Juni gegen 3.30 Uhr wieder für den Bahn- und Individualverkehr freigegeben. Die VBK modernisiert bereits seit dem 25. April die Schieneninfrastruktur in diesem Bereich.