Karlsruhe vor 2 Stunden

Baumaschinen im Wert von 60.000 Euro in Karlsruhe Oberreut gestohlen

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle in der Woerishofferstraße in Karlsruhe-Oberreut mehrere Baumaschinen. Der Polizeiposten Karlsruhe-Oberreut hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun mittels Pressemitteilung nach Zeugen. Der Schaden wird auf 60.000 Euro beziffert.