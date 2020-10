Ab dem 07. Oktober werden Bauarbeiten vom städtischen Tiefbauamt in der Franz-Lust-Straße durchgeführt. Die Durchfahrt in die Blücherstraße ist nicht mehr möglich. Auch das Umfahren der Sperrung Moltkestraße, Kußmaulstraße und Franz-Lust-Straße wird aus westlicher Richtung nicht mehr möglich sein. Die Bauphase soll zwei Wochen dauern.

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bauen derzeit die Haltestellen Yorckstraße und städtisches Klinikum/Kußmaulstraße barrierefrei um. Parallel zu diesen Schieneninfrastrukturmaßnahmen führen auch das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Karlsruhe begleitende Bauarbeiten in diesen Bereichen durch.

Diese Arbeiten treten ab Mittwoch, den 07. Oktober, in eine neue Phase und haben Auswirkungen auf den Autoverkehr in der Karlsruher Weststadt.

Die Bauphase dauert zirka zwei Wochen an. In dieser Zeit wird die Franz-Lust-Straße von Norden her kommend zu einer Sackgasse. Dann ist keine Durchfahrt in die Blücherstraße mehr möglich. Es besteht somit von Westen her kommend keine Möglichkeit, die derzeitige Sperrung der Moltkestraße über die Kußmaulstraße und Franz-Lust-Straße zu umfahren.