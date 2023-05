Für die genannten Tramlinien, die normalerweise vom Hauptbahnhofsvorplatz in westlicher Richtung weiter über die Ebertstraße verkehren, werden die beiden Ersatzbuslinien 12 und 13 eingerichtet. Diese beiden SEV-Linien verkehren im Ringverkehr und wechseln jeweils am Karlstor zur anderen Linie. Die Ersatzbuslinien verkehren in beiden Richtungen – sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn.

Die Ersatzbuslinien bedienen die folgenden Haltestellen:

Hauptbahnhofsvorplatz (Bushaltestelle Messe Express und Bahnsteig 23) – Ebertstraße (Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand) – Kolpingplatz (Bushaltestelle) – Mathystraße (Tramhaltestelle) – Karlstor/Bundesgerichtshof (Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand) – Arbeitsagentur (Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand) – ZKM (Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand) – Welfenstraße (Bushaltestelle) – Barbarossaplatz (Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand).

Auswirkungen auf weitere Linien:

Die Tramlinie 3E bedient am Weinbrennerplatz die Haltestelle in der Gartenstraße (Gleise 7 und 8) Die Stadtbahnen der AVG-Linie S12 verkehren während der Bauarbeiten als Linie S11 und bedienen wie diese alle Unterwegshalte ab Ittersbach. Ab der Haltestelle Marktplatz (Pyramide) fahren diese Züge über Durlacher Tor zur Tullastraße (und umgekehrt).

Die Nightliner der Linie NL2 verkehren ab Durlach bis Augartenstraße auf dem normalen Fahrweg und ab dort über Tivoli – Rüppurrer Tor – Ettlinger Tor – Karlstor zum Europaplatz und weiter über Weinbrennerplatz nach Oberreut (und zurück).