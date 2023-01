von (pol/cak)

Wie die Berufsfeuerwehr Karlsruhe in einer Pressemitteilung erklärt, startete die Brandbekämpfung im Innenangriff und über eine Drehleiter. Nach löschen des Feuers wurde die Luft der betroffenen Wohnung untersucht und freigegeben, aufgrund des massiven Raucheintrags war die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

20 Feuerwehrkräfte - 14 von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe - waren in Rintheim im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Feuerwehr zieht Fazit eines "unruhigen Jahreswechsels"

Insgesamt zog die Berufsfeuerwehr Karlsruhe eine durchwachsenes Fazit der Silvesternacht, die im Vergleich "zu den eher ruhigen Vorjahren, unruhig" war. Schon im Verlauf des Tages mussten mehrere Kleinbrände, ausgelöst durch Feuerwerkskörper, gelöscht werden.

"In der Integrierten Leitstelle Karlsruhe, zuständig für den Rettungsdienst und die Feuerwehren im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, kam es zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr zu einem deutlich erhöhten Einsatz und Anrufaufkommen. Aufgrund der eingehenden Anrufe wurde die Feuerwehr der Stadt Karlsruhe, in diesem Zeitraum, zu insgesamt 21 Einsätzen alarmiert. Es handelte sich in den meisten Fällen um Kleinbrände", so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Auch die Feuerwehren im Landkreis hatten zum Jahreswechsel eine größere Anzahl von Kleinbränden zu bewältigen. So rückten diese bis 2 Uhr zu insgesamt 28 Einsätzen aus. Auch hierbei handelte es sich um Kleinbrände wie Mülltonnen, Sträucher und sonstigen Unrat.

Der Rettungsdienst hatte im gleichen Zeitraum 35 Einsätze im Stadt- und Landkreis zu bewältigen, was einer normalen Belastung einer Samstagnacht entspricht. Das erhöhte Telefonaufkommen über den Jahreswechsel konnte sehr strukturiert bewältigt werden. Dazu hatte die Integrierte Leitstelle Karlsruhe die Anzahl der Disponenten in der Leitstelle erhöht.

