Gegen 20.39 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Karlsruhe am 18. Juli von einem Brand in Kenntnis gesetzt. Fünf Minuten später seien die Einsatzkräfte in Rintheim vor Ort gewesen. Bei ihrem Eintreffen um 20.44 Uhr stand ein Balkon eines Mehrfamilienhauses offenbar massiv in Brand, während sich eine Person weiter in der angrenzenden Wohnung befand, so die Feuerwehr in einer Mitteilung an die Presse.

Durch die eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte die Person gerettet und der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Es seien weiter umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig gewesen, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.

Die gerettete Person wurde durch die Feuerwehr medizinisch erstversorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Um 20.55 Uhr wurde der Einsatz erfolgreich beendet, so die Mitteilung der Branddirektion.