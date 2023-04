Karlsruhe vor 39 Minuten

Balkon fängt Feuer in Karlsruhe: 15.000 Euro Sachschaden

Ein Wohnungsbrand auf einem Balkon in Karlsruhe hat einen Sachschaden angerichtet. Das Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ersingerstraße aus.