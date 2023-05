Die Neugestaltung der Kaiserstraße auf Höhe des Marktplatzes und an der Ritterstraße macht weiter sichtbare Fortschritte. Mittlerweile sind die Arbeiten sogar schon so weit, dass bald die ersten Pflasterarbeiten am Marktplatz stattfinden sollen. Doch der Reihe nach.

Arbeiten auf der Kaiserstraße vor dem Zeitplan

Wie die Stadt Karlsruhe in einem Newsletter zur Sanierung der Kaiserstraße schreibt, kommen die Bauarbeiten "sehr gut voran und liegen derzeit vor dem Zeitplan." Die Leitungsverlegung im Untergrund sei weitestgehend abgeschlossen.

Bild: Elena Sausen

Bevor die Gräben wieder geschlossen werden könnten, muss noch die Prüfung der Leitungen auf Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit erfolgen. Unter anderem wurde eine neue Gasleitung und eine neue Wasserleitung verlegt.

Am Marktplatz wurde außerdem zuletzt die sogenannten Senkelektranten eingebaut. Dabei handelt es sich um unterirdische Versorgungsstationen, über die Marktstände oder Gastronomen bei Veranstaltungen Strom beziehen können.

Baufeld wanderst um Pfingsten auf die andere Straßenseite

Sobald die Prüfungen der Leitungen abgeschlossen sei, soll das Baufeld noch vor Pfingsten verfüllt werden. Dazu sollen zunächst Schichten aus Schottermaterialien eingebaut werden, welche als Unterbau dienen. Im Anschluss folgt eine Schicht aus Dränbeton.

Das Baufeld 2a soll um Pfingsten eingerichtet werden. | Bild: Screenshot: Stadt Karlsruhe

Danach könne im Bereich des Marktplatzes bereits um Pfingsten das nächste Baufeld 2a eingerichtet werden, wo dann wie bereits jetzt Tief-, Erd- und Leistungsarbeiten stattfinden. Auf dem aktuellen Baufeld sollen dann die Pflasterarbeiten starten.

Ziel: Kaiserstraße am Marktplatz bis Ende 2023 fertig

"Auch in der Kaiserstraße kommt, analog zum Marktplatz, hochwertiges Natursteinmaterial zum Einsatz. Die beauftrage Fachfirma verarbeitet dabei insgesamt acht Steinformate mit sechs unterschiedlichen Farbgebungen. Das Zierband des Marktplatzes wird in Richtung Norden fortgesetzt, bis am Ende ein rechteckiger Rahmen rund um den gesamten Marktplatz entsteht", erklärt die Stadt.

Ab Spätsommer 2023 sollen die Bauphasen östlich und westlich des Marktplatzes eingerichtet werden. Ziel sei es, bis zum Jahreswechsel die Kaiserstraße im gesamten Marktplatzbereich fertiggestellt zu haben.