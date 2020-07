vor 47 Minuten Karlsruhe Bahntickets werden im Dezember nicht teurer: Der KVV gibt den Steuerbonus an seine Kunden zurück

Die Tickets in Karlsruhe werden aufgrund der Mehrwertsteuersenkung zwar nicht günstiger, doch der Karsruher Verkehrsverbund (KVV) verzichtet in diesem Jahr auf die Preissteigerung im Dezember. So soll das "Steuergeschenk" an die Bahnfahrer im Stadt- und Landkreis weitergegeben werden.