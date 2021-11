vor 2 Stunden Wörth am Rhein Bahnstrecke zwischen Wörth und Karlsruhe vorerst gesperrt

Bahnreisende müssen zwischen Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim) und Karlsruhe noch einige Tage Einschränkungen in Kauf nehmen und auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Die Strecke bleibe bis voraussichtlich diesen Sonntag gesperrt, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte.