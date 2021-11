Der Rangierunfall am Bahnhof Wörth in der Pfalz dürfte im Südwesten noch einige Tage für Störungen im Bahnverkehr sorgen. Wie lange? «Eine Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich», heißt es dazu von der Deutschen Bahn.

Nach einem Rangierunfall dürfte die Zugstrecke zwischen dem Bahnhof Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim) und Karlsruhe für einige Tage gesperrt bleiben. Zwei Waggons eines Güterzugs waren bei einer Rangierfahrt am späten Mittwochnachmittag aus den Schienen gesprungen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Verletzt wurde demnach niemand. Indes war die Ursache für das Unglück am Donnerstag zunächst noch unklar, wie ein Bahnsprecher der dpa sagte.

Auch zwischen dem Wörther Bahnhof und Lauterbourg in Frankreich gebe es derzeit keinen Zugverkehr auf der Strecke. Von der Sperrung betroffen sind vor allem Regionalbahnen und S-Bahnen, in denen üblicherweise zahlreiche Pendler unterwegs sind, wie der Sprecher weiterhin sagte. Ersatzweise kämen nun Busse zum Einsatz.

Prognose noch nicht möglich

Wie lange der Zustand an der Unglücksstelle kritisch bleibt, war zunächst unklar. "Eine Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich", sagte der Sprecher der DB. So waren die Bergungsarbeiten nahe des Bahnhofs in Wörth am Donnerstagnachmittag noch nicht abgeschlossen.

Techniker waren zu diesem Zeitpunkt an der Unfallstelle, um die Waggons mit einem Kran auf die Schienen zu setzen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist einer der beiden Waggons umgekippt und muss wieder aufgerichtet werden. Das sei kein einfaches Unterfangen. Danach müsse die Strecke auf Schäden untersucht werden.

AVG-Linien fallen aus

In diesem Zusammenhang teilte die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) am Donnerstag mit, dass aufgrund entgleisten Güterzugs zunächst keine Stadtbahnen der Linien S5, S51 und S52 auf dem gesperrten Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe und Wörth verkehren können.

Mittlerweile sei aber die AVG-Linie S51 wieder planmäßig auf dem Teilabschnitt zwischen Wörth Bahnhof und Germersheim Bahnhof unterwegs. Für diesen Teilbereich sei kein Busersatzverkehr mehr erforderlich. Fahrten der AVG-Linie S52 müssten jedoch entfallen.