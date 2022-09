Karlsruhe vor 1 Stunde

Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe: DB stellt Netzausbau vor

Die Deutsche Bahn (DB) will über den Netzausbau zwischen Mannheim und Karlsruhe aufklären. Deshalb soll am 27. September 2022, um 10 Uhr ein Bürgerdialog auf dem Bahnhofsvorplatz in Karlsruhe stattfinden.