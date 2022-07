Karlsruhe vor 1 Stunde

Bahnhof Karlsruhe Grötzingen: Unbekannte werfen Metallträger in die Oberleitung

Am Sonntag, den 10. Juli 2022, haben bislang unbekannte Täter im Bahnhof Grötzingen in den frühen Morgenstunden zwei Metallträger in die Bahnstromleitung geworfen, was zu einer Sperrung der Bahnstrecke führte. Das teilt die Bundespolizei in einer Pressemitteilung mit. Wie sich im Verlauf der Ermittlungen herausstellte, wurden die Gegenstände zuvor bei einem nahegelegenen Motorradhändler entwendet. Laut Pressemitteilung werden aktuell die Daten einer Videoüberwachungsanlage ausgewertet. Weiterhin wurde am Tatort ein Fingerring aufgefunden und sichergestellt.