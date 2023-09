Graben-Neudorf vor 58 Minuten

Bahnhof Graben-Neudorf: Jugendliche im Gleis zwingen Zug zur Vollbremsung

Eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 22 Jahren soll am vergangenen Dienstag, 5. September, Schottersteine auf die Schienen des Gleises 2 am Bahnhof Graben-Neudorf gelegt haben und so eine Schnellbremsung eines einfahrenden Zuges provoziert haben.