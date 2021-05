Tageskarten

Die Preise für Tageskarten werden teilweise abgesenkt und die Mitnahmeregelung für Kinder ausgeweitet (mehr dazu weiter unten im Artikel). Außerdem kann zukünftig die Tageskarte ganz auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten gelöst werden, ähnlich wie bei der bekannten Staffelung des Baden-Württemberg-Tickets.



Eine Tageskarte "City" für eine Person kostet so beispielsweise genau so viel wie zwei Einzelfahrkarten für Karlsruhe, 5,60 Euro. Jede weitere Person kostet wieder den Preis für eine Einzelfahrkarte in Karlsruhe mehr. So kostet die Citykarte zwei Personen, 8,40 Euro. Der Preis für die Regiotageskarte für eine Person sinkt um einen Euro von 11,80 auf 10,80 Euro. Auch hier fallen für jeden weiteren Erwachsenen nur 3,80 Euro an.