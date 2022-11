Karlsruhe vor 1 Stunde

Bahnausfälle zwischen Karlsruhe, Wörth und Germersheim

Die S5 und S51 werden wegen Testfahrten an zwei Nächten nur bedingt zwischen Karlsruhe, Wörth und Germersheim fahren. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Meldung an die Presse mit.