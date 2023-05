Seit dem letzten Streik bei der Deutschen Bahn (DB) ist einige Zeit vergangen, weil sich das Unternehmen und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in den Tarifgesprächen angenähert haben. Zu einer Einigung sind sie bislang aber nicht gekommen.

Droht im Juni 2023 also wieder ein Bahn-Streik durch die EVG? Hier erfahren Fahrgäste, womit sie rechnen müssen.

Bahn-Streik im Juni 2023 nicht ausgeschlossen

Die Deutsche Bahn hatte der EVG im Tarifstreit ein neues Angebt vorgelegt. Die EVG hat angekündigt, dass sie am 30. Mai darauf reagieren will. Es wird erwartet, dass der Gewerkschaft das Angebot noch nicht gut genug ist und sie in den nächsten Tagen wieder mit der DB verhandeln will.

Ein neuer Warnstreik vor weiteren Gesprächen gilt als sehr unwahrscheinlich. Allgemein sieht es danach aus, dass es bald zu einem Tarifabschluss kommen könnte. Allerdings gibt es auch immer noch Knackpunkte bei den Verhandlungen.

Sollte es bei neuen Gesprächen keine Annäherung geben, ist es nicht ausgeschlossen, dass die EVG mit einem Bahn-Streik im Juni wieder Druck macht. Die Gewerkschaft hatte in der Vergangenheit schließlich immer wieder betont, beim Scheitern der aktuellen Gespräche schnell wieder streikbereit zu sein.

Außerdem verhandelt die EVG auch mit etwa 50 weiteren Bahnunternehmen. Selbst bei einer Einigung mit der Deutschen Bahn könnte es also noch Streiks bei regionalen Unternehmen geben. Beim vergangenen Bahn-Streik im Mai 2023 war unter anderem die Bayerische Regiobahn GmbH (BRB) betroffen.

Tarifverhandlungen mit EVG: Was ist das Angebot der Deutschen Bahn?

Die Deutsche Bahn hatte sich bei den letzten Verhandlungen den Forderungen der EVG angenähert. Das Unternehmen bietet mittlerweile zwölf Prozent mehr Lohn für untere Einkommen, zehn Prozent mehr für mittlere Einkommen und acht Prozent mehr für höhere Einkommen. Die Laufzeit soll dabei bei 24 Monaten liegen.

Die Deutsche Bahn bietet zusätzlich eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro an. Die soll in zwei Teilen ausgezahlt werden: 1450 Euro könnten die Beschäftigten im Juli erhalten, die restlichen 1400 Euro im November.

Warnstreik bei der DB im Juni 2023? Das fordert die EVG

Die EVG dürfte mit dem Angebot der Deutschen Bahn noch nicht zufrieden sein. Die Gewerkschaft fordert allgemein zwölf Prozent mehr Lohn - also auch bei den höheren Einkommen. Mindestens soll er aber eine Erhöhung um 650 Euro geben. Auch die Laufzeit ist noch ein Knackpunkt: Während die Deutsche Bahn sie bei 24 Monaten festlegen möchte, soll sie laut EVG-Forderungen bei zwölf Monaten liegen.

Die EVG wird versuchen, die Deutsche Bahn bei weiteren Verhandlungen zu einem besseren Angebot zu bewegen - sollten die Gespräche scheitern, ist im Juni 2023 mit einem neuen Bahn-Streik zu rechnen. (mit dpa)