Der Weingarten Baggersee wurde verschmutzt: Das stellte die Gemeinde am vergangenen Wochenende fest. Auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern zeigte sich ein öliger Film. Die Ursache ist vermutlich ein Wartungsfehler im Kieswerk. Ob das Fischsterben im See ebenfalls mit der Verunreinigung zusammenhängt, wird derzeit noch untersucht.

Der "ölartigen Schleier" wurde am vergangenen Samstag auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern festgestellt. Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein und legte Saug-Vlies aus, um das Öl aus dem Wasser zu binden. Der Einsatz war am Samstagabend gegen 22.30 Uhr beendet.

Hydrauliköl ist ausgetreten

Die Ursachenforschung begann noch am selben Tag: Es stellte sich heraus, dass es bereits am vergangenen Mittwoch bei Wartungsarbeiten zu einem Vorfall mit ausgetretenem Hydrauliköl gekommen war. Ursache war vermutlich ein Wartungsfehler im Kieswerk.

Die für das Kieswerk verantwortliche Firma Mineralix teilte dazu am Dienstag mit: "Bei einer heute Vormittag stattgefundenen Befragung aller Mitarbeiter ergab sich leider, dass es am vergangenen Mittwoch (6. Mai) zu einem Austritt an Hydrauliköl bei einem Lagerwechsel an einer Siebmaschine kam. Gemäß Auskunft der Mitarbeiter handelte es sich um deutlich weniger als zehn Liter. Dies hat die Betriebsleitung anhand des Verbrauchs an neuem Öl und der Gesamtmenge, die der Vorratsbehälter fasst, verifiziert und trägt diese Angabe mit."

Mögliche Umweltfolge: Fischsterben

Im See könnten aufgrund der Verunreinigung karpfenartige Fische gestorben sein. Laut Anglerverein ernähren sich die Karpfen unter anderem von Eiweiß, das an der Wasseroberfläche in Schaumteppichen zu finden ist. Die Vermutung liegt nahe, dass auch diese mit der Substanz verunreinigt sind und die Karpfen das mutmaßliche Öl so in sich aufnehmen. Über 100 Kilogramm toter Fisch sei bereits aus dem Baggersee geholt worden, so der Verein. In den kommenden Tagen werde mit weiteren Kadavern gerechnet.

"Durch das bedachte und schnelle Einschreiten unserer Wehr mit der Ölsperre konnten wir hoffentlich Schlimmeres verhindern. Die Ausbreitung des Ölschleiers ist gestoppt", so Bürgermeister Eric Bänziger, "die Substanz an der Oberfläche konnte größtenteils durch das Vlies abgetragen werden. Die Spätfolgen dieser Umweltverschmutzung können wir zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht absehen und hoffen, dass ein weiteres Fischesterben ausbleibt. Wir sind froh über die Offenheit des Kieswerkbetreibers und hoffen auf endgültige gemeinsame Klärung der Ursache."