Wer einen grünen Daumen hat, kann das nun beweisen: Das Gartenbauamt ruft zur Teilnahme am zweiten "Gartenträume"-Wettbewerb auf. In diesem Jahr lautet das Wettbewerbsmotto: "Bäume prägen Räume".

Ein Baum, insbesondere im höheren Alter, bedarf regelmäßiger Pflegemaßnahmen und muss in extremen Hitzemonaten wie 2018 und 2019 mit Wassergaben von vielen hundert Litern unterstützt werden. Auch die Entfernung überschüssigen Laubes im Herbst sei bei sommergrünen Baumarten nicht zu unterschätzen, schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung.

Wettbewerb soll Baumbesitzer würdigen

"Dieser teils erhöhte Aufwand ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der heutigen Zeit. Deshalb sollen in diesem Jahr Bürger in Karlsruhe, die diese Aufgaben in ihrem Garten übernehmen und mit ihrem Baum zum Karlsruher Grün beitragen, im Rahmen des Wettbewerbes gewürdigt und ausgezeichnet werden."

Für die Teilnahme am Wettbewerb eignen sich Bäume auf privaten Flächen vor und hinter Gebäuden, sowie in Höfen und auf Dächern, sofern es sich um Anlagen auf Grundstücken handelt, die nicht in städtischer Pflege sind. Es kann sich um markante, raumprägende Solitärbäume, aber auch um sogenannte "Clumps", also Baumgruppen, handeln.

Anmeldeschluss am 31. Mai

Wer einen seiner Bäume für den Wettbewerb anmelden möchte, kann dies per Email an gartentraeume@gba.karlsruhe.de oder über das Formular im Flyer tun, welcher an folgenden öffentlichen Einrichtungen in Karlsruhe ausliegt:

"Wichtig ist, dass der Anmelder ein Foto des Baumes beziehungsweise der Baumgruppe mitschickt", so die Stadt weiter. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Eine Vorbesichtigung und Endbewertung der eingereichten Beiträge findet dieses Jahr voraussichtlich im Juni und Juli statt.

Eine Jury bewertet die Gesamtsituation unter Berücksichtigung der vorhandenen räumlichen Vorgaben, Wahrung und Betonung besonderer Situationen, Einfluss auf das Wohnumfeld, Nachhaltigkeit und ökologischer Aspekte. Im Rahmen einer Preisverleihung werden dann im Herbst 2020 die Preisträger bekanntgegeben.