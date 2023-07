Während der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 25. Juli, bekräftigt Bürgermeister Martin Lenz: "Ich sage es hier noch einmal deutlich. Das Rheinstrandbad wird nicht rückgebaut!" Damit räumt der Bäderdezernent seine in den Badische Neuste Nachrichten (BNN) zitierte Aussage aus.

Bild: Lars Notararigo

"Das hatte Herr Lenz so nicht gesagt - es wurde aus dem Kontext gerissen", erläutert Bäderchef Oliver Sternagel gegenüber der Redaktion: Auf die Frage, wie ein Rückbau aussehen könnte, antwortet der Bäderchef: "Gar nicht."

Wo liegt das Problem?

Doch damit sind längst nicht alle Sorgen für das Bad vom Tisch. Ein Rückgang der täglichen Besucher - wohl durch Unmut über eingeschränkte Öffnungszeiten verstärkt, stellt die Karlsruher Bäderbetriebe weiter vor ein Problem.

Karlsruhe Karlsruher Bäder in der Krise: Freibad "Rappele" nur am Wochenende offen? Das könnte Sie auch interessieren

Die Folge eines weiteren Problems, denn: Die Reduzierung des Betriebs war notwendig, um auf den Personalmangel zu reagieren.

Lohnt sich der Betrieb?

So rutschte das Rheinstrandbad auf den letzten Platz in Sachen Besucherzahlen. Alle anderen Karlsruhe Bäder hätten mehr Badegäste, meint Sternagel. Der Betrieb lohnt sich also kaum noch.

Bild: Sophia Wagner

"Von lohnen haben wir noch nie gesprochen", erklärt der Bäderchef. Deutschlandweit gebe es kein Freibad, das rentabel sei. "Das könnte nur ein Eintrittspreis von 12 Euro bewerkstelligen", so Sternagel.

Unmut wegen ausbleibender Sanierung

Die deutliche Abnahme des Besucherstroms erklären sich die Karlsruhe CDU durch verpasste Sanierungen - welche dringen nötig gewesen wären. In einer Mitteilung an die Presse meint Yannik Jakob: "Das hat zuletzt mit den Anpassungen der Öffnungszeiten für viel Unmut bei den Besucherinnen und Besuchern gesorgt."

Karlsruhe Personal gefunden! Rheinstrandbad Rappenwört jetzt doch unter der Woche offen Das könnte Sie auch interessieren

Laut Bäderchef Sternagel habe die Stadt die Sanierungen nicht versäumt. "Die notwendigen Arbeiten gestaltet sich aufgrund von Denkmalauflagen und Haushaltskonsolidierungen als langwierig und schwierig", so Sternagel.