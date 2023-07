Karlsruhe vor 1 Stunde

Badisches Staatstheater Karlsruhe klagt über weniger Zuschauer

Dreieinhalb Jahre nach Ausbruch der Coronapandemie hat sich das Badische Staatstheater in Karlsruhe immer noch nicht vom Einbruch der Besucherzahlen erholt. Wie ein Sprecher des Hauses am Dienstag mitteilte, kamen zur abgelaufenen Spielzeit 2022/23 rund 25 Prozent weniger Gäste, als dies in der Vor-Corona-Saison 2018/19 der Fall gewesen war. Damals besuchten noch über 314 000 Zuschauer die Vorstellungen des Mehrspartenhauses. In der abgelaufenen Spielzeit waren es rund 23.000. Das entspricht einem Minus von 25,5 Prozent, wie es weiter hieß.