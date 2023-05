Für die 32. Auflage der Laufveranstaltung erwarten die Veranstalter bis zu 6.500 Teilnehmer. 8,88889 Kilometer gilt es zu absolvieren. Der Startschuss für die "Badische Meile" fällt um 10 Uhr in der Hermann-Veit-Straße. Ziel ist das Carl-Kaufmann-Stadion im Stadtteil Beiertheim.

Die Laufstrecke verläuft in diesem Jahr konkret wie folgt

Hermann-Veit-Straße - Brauerstraße -Kriegsstraße -Ritterstraße -Erbprinzenstraße - Karl-Friedrich-Straße -Ettlinger Straße - Am Stadtgarten -Bahnhofstraße - Beiertheimer Allee - Hohenzollernstraße - Beiertheim -Carl-Kaufmann-Stadion (Zieleinlauf)

An folgenden Stellen und Linien ist mit Behinderungen zu rechnen

Wie die VBK in einer Mitteilung an die Presse mitteilt, sei im Zuge der "Badischen Meile" daher an folgenden Stellen und Zeiträumen mit Behinderungen zu rechnen:

Linie 2 Eberstraße/Brauerstraße 10.00 -10.25 Uhr

Eberstraße/Brauerstraße 10.00 -10.25 Uhr Linie 2, 5, 6 Gartenstraße/Brauerstraße 10.02 Uhr - 10.32 Uhr

Gartenstraße/Brauerstraße 10.02 Uhr - 10.32 Uhr Linie 4, 5 Kriegsstr./Karl-Friedrich-Str./Ettlinger Str. 10.07 Uhr - 10.55 Uhr

Kriegsstr./Karl-Friedrich-Str./Ettlinger Str. 10.07 Uhr - 10.55 Uhr Bus 50 Gebhardstraße/ Hohenzollernstraße 10.20 Uhr - 11.35 Uhr

Gebhardstraße/ Hohenzollernstraße 10.20 Uhr - 11.35 Uhr Bus 55 Brauerstraße/ Südendstraße 9.50 Uhr - 10.27 Uhr

Brauerstraße/ Südendstraße 9.50 Uhr - 10.27 Uhr Bus 62 Ebertstraße/Brauerstraße/L605 9.45 Uhr - 10.25 Uhr

Ebertstraße/Brauerstraße/L605 9.45 Uhr - 10.25 Uhr Bus 62 Haltestelle Beiertheim West (nur von Hbf kommend) 10.25 Uhr - 11.50 Uhr

Haltestelle Beiertheim West (nur von Hbf kommend) 10.25 Uhr - 11.50 Uhr Bus am Hbf Fahrbahn zwischen Eingang Zoo und Vorplatz 10.15 Uhr bis 11.10 Uh

Die folgenden Umleitungen wurden daher von der VBK eingerichtet

Umleitung der Tramlinien:

Die Tramlinie 2 mit Abfahrt von Wolfartsweier Nord um 9:39 Uhr bzw. von Knielingen Nord um 9:42 Uhr und 10:02 Uhr fährt folgende Umleitungsroute:

Wolfartsweier – Tullastraße (Durlacher Allee) – Durlacher Tor (U) – Marktplatz/Pyramide (U) – Kongresszentrum (U) – Hauptbahnhof – Kolpingplatz – Karlstor (Karlstraße) – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Knielingen Nord

Die Tramlinie 3 mit Abfahrt in Rintheim um 9:39 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Zunächst verkehrt die Bahn von Rintheim über den Hauptbahnhof bis Europaplatz auf ihrem regulären Fahrweg. Ab dort fährt die Tramlinie 3 weiter als Tramlinie 6, die über die Haltestellen Mühlburger Tor und Schillerstraße zum Weinbrennerplatz umgeleitet wird.

Die Tramlinie 4 mit Abfahrt von der Haltestelle Europäische Schule von 9:58 Uhr bis 10:38 Uhr bzw. von Badeniaplatz um 9:42 Uhr bis 10:22 Uhr fährt folgende Umleitungsroute: Waldstadt – Hauptfriedhof (in der Tullastraße) – Essenweinstraße – Tullastraße – Durlacher Tor (U) – Marktplatz Kaiserstraße (U) – Europaplatz (U) – Schillerstraße – Oberreut.

Am Hauptfriedhof werden ersatzweise die Bahnsteige in der Tullastraße bedient. Die Haltestellen Karl-Wilhelm-Platz, Durlacher Tor (Bernhardusplatz) und Rüppurrer Tor werden nurdurch die Tramlinie 3 bedient. Am Ettlinger Tor verkehren die Bahnen nur unterirdisch. Die Haltestelle Karlstor wird durch die Tramlinien 2 und 3 weiterhin angefahren. ist ersatzlos aufgehoben. Am Europaplatz bedient die umgeleitete Tramlinie 4 abweichend die unterirdischen Bahnsteige bedient.

Für die Tramlinie 5 gibt es während der „Badischen Meile“ zwei Umleitungsphasen. In Phase 1 wird die Linie 5 in zwei Linienäste aufgetrennt. Die Tramlinie 5 bedient den östlichen Teil des Stadtgebietes, die Tramlinie 5E den westlichen.

Die Tramlinie 5 mit Abfahrt am Bahnhof Durlach um 10.03 Uhr und 10.23 Uhr fährt folgende Umleitungsroute:

Durlach Bahnhof – Tullastraße (Durlacher Allee) – Ostendstraße – Philipp-Reis-Straße – Rüppurrer Tor (Rüppurrer Straße) – Ostendstraße – Tullastraße (Durlacher Allee) – Durlach Bahnhof.

In dieser ersten Phase fahren die Bahnen der Tramlinie 5 am Rüppurrer Tor ersatzweise ab der Haltestelle in der Rüppurrer Straße. Am Ettlinger Tor verkehren die Bahnen nur unterirdisch. Die Haltestelle Karlstor und Mathystraße werden durch die Tramlinien 2 und 3 weiterhin bedient. Die Haltestelle Otto-Sachs-Straße und Lessingstraße werden ersatzlos aufgehoben.

Die Tramlinie 5E mit Abfahrt am Rheinhafen um 09:58 Uhr und 10:18 Uhr fährt folgende Umleitungsroute:

Rheinhafen – Entenfang (Lameystraße) – Kühler Krug – Weinbrennerplatz (Kriegsstraße) – Schillerstraße – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Wendefahrt am Kaiserplatz – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Kriegsstraße) – Kühler Krug – Entenfang Rheinhafen

In Phase 2 fährt die Tramlinie 5 wieder von Ost nach West durchs gesamte Stadtgebiet und zwar auf folgender Umleitungsroute bei den Fahrten ab Durlach Bahnhof um 10:34 Uhr bzw. ab Rheinhafen ab 10:38 Uhr:

Durlach Bahnhof – Tullastraße (Durlacher Allee) – Ostendstraße – Rüppurrer Tor (Rüppurrer Straße) – Tivoli – Hauptbahnhof (Vorplatz) – Kolpingplatz – Mathystraße – Lessingstraße – Kühler Krug – Rheinhafen

In dieser zweiten Phase wird am Rüppurrer Tor weiterhin ersatzweise nur die Haltestelle in der Rüppurrer Straße bedient. Am Ettlinger Tor verkehren die Bahnen weiterhin nur unterirdisch. Die Haltestellen Karlstor wird weiterhin von den Tramlinien 2 und 3 angefahren.

Die Tramlinie 6 mit Abfahrt am Europaplatz um 10.06 Uhr bzw. in Rappenwört um 9.47 Uhr und 10.07 Uhr fährt folgende Umleitungsroute:

Europaplatz – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Kriegsstraße) – Kühler Krug – Entenfang (Hochhaus) – Rappenwört (bzw. umgekehrt) Die Haltestellen Karlstor und Mathystraße werden weiterhin durch die Tramlinien 2 und 3 bedient. Die Haltestellen Otto-Sachs-Straße und Lessingstraße hingegen werden ersatzlos aufgehoben.

Umleitung und angepasste Betriebskonzepte bei Buslinien

Buslinie 50:

Die Fahrten der Buslinie 50 ab dem Karlsruher Hauptbahnhof werden zwischen 10:17 Uhr bis einschließlich 11:17 Uhr umgeleitet. Die Haltestellen Barbarossaplatz, Gebhardstraße, Breite Straße, Neue-Anlagen-Straße-Grünwinkler Straße und Landgrabenstraße entfallen ersatzlos während der Umleitung.

Buslinie 52:

Die Buslinie 52 fährt bei den Fahrten ab Dammerstock von 10:16 Uhr bis 11:16 Uhr auf folgender Umleitungsroute:

Von Dammerstock bis zur Haltestelle Stephanienbad verkehren die Busse auf dem regulären Fahrweg. Dann biegen sie links in die Breite Straße ab, anschließend rechts in die Gebhardstraße und fahren dann über die Marie-Alexandra-Straße und Breite Straße bis zur Ersatzhaltestelle Albtalbahnhof (Breite Straße). Von dort geht es weiter auf dem regulären Fahrweg Richtung Dammerstock.

Buslinie 62:

Die Buslinie 62 wird bei den Fahrten ab Karlsruhe Hauptbahnhof (Vorplatz) ab 9:59 Uhr bis 10:19 Uhr umgeleitet. Die Haltestellen Welfenstraße und Beiertheim West werden in Fahrtrichtung Entenfang ersatzlos aufgehoben. Die Rückfahrt erfolgt auf dem Regelfahrweg.

Bei den Fahrten am Karlsruhe Hauptbahnhof um 10.39 Uhr bis circa 12 Uhr kann die Haltestelle Beiertheim West in Fahrtrichtung Entenfang nicht bedient werden. Deshalb wird hier eine Ersatzhaltestelle in der Hermann-Veit-Straße vor dem Carl-Kaufmann-Stadion eingerichtet.

Alle Buslinien im Bereich Hauptbahnhof (Vorplatz)

Während die Teilnehmer*innen der „Badischen Meile“ diesen Bereich zwischen circa 10.15 Uhr und 11.10 Uhr passieren, kann es hier zu kleineren Einschränkungen sowie Verzögerungen bei der Ankunft und Abfahrt der Busse kommen.