Wann und wo findet die Badische Meile statt?

Startschuss ist am Sonntag, den 7. Mai um 10 Uhr in der Herrmann-Veit-Straße in Karlsruhe. Beendet wird der Wettbewerb um 11.45 Uhr im Carl-Kaufmann Stadion.

Startschuss zur badischen Meile 2019. | Bild: Tim Carmele | TMC-Fotografie

Was ist die Badische Meile?

Ein Rundlauf mit einer außergewöhnlichen Streckenlänge: Die krumme Zahl von exakt 8 Kilometern, 888 Metern und 89 Zentimetern ist nicht nur einzigartig, sondern auch historisch.

Bis 1819 gab es noch kein Metersystem. Damals bestimmte Markgraf Karl Friedrich, wie im badischen Volk Entfernungen berechnet wurden. Genau diese Strecke legte er schließlich bei einem zweistündigen Spaziergang durch den Hardtwald zurück und definierte somit die längste Landmeile Deutschlands – die Badische Meile.

Zieleinlauf der 30. badischen Meile. | Bild: Tim Carmele | TMC-Fotografie

Die erste gleichnamige Laufveranstaltung fand jedoch um einiges später statt – nämlich anlässlich des 275. Stadtjubiläums im Herbst 1990. Ursprünglich sollten man sich hier für den Baden-Marathon "warmlaufen".

Das Event entwickelte sich jedoch zu einem ganz eigenen und immer größeren Wettbewerb, bei dem mittlerweile jedes Jahr ungefähr 6.000 Sportler teilnehmen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Sportverein LG Region Karlsruhe.

Wo verläuft die Strecke der Badischen Meile 2023?

Sightseeing und Sport in einem: Einmal quer durch Karlsruhe zieht sich die Laufstrecke. Vom Startpunkt bis zum Ziel passiert man auf der Runde zahlreiche Stationen in der Stadt, wie den Zoo oder das ZKM.

Die vollständige Strecke findet sich hier:

Dateiname : 32. Badische Meile Gesamtstrecke 2023 Dateigröße : 2322444 Datum : 31.01.2023 Download : Jetzt herunterladen

Wie kann ich mich für die Badische Meile 2023 anmelden?

Teilnehmen können alle, die Lust haben und ab dem Jahrgang 2013 geboren sind. Dazu gehören nicht nur Läufer, es gibt auch Wertungen für (Nordic) Walker und Rollstuhlfahrer!

Die Anmeldung findet online statt. Man kann sich entweder als Einzelperson oder gesammelt als Gruppe anmelden. Bis zum 2. April kostet die Startgebühr 19 Euro, danach 22 Euro. Hier geht es zur Online-Anmeldung

Badische Meile 2023: Trainingsstrecke

Wenn man sich auf den Hauptlauf vorbereiten möchte, kann man in der Günther-Klotz-Anlage üben – hier gibt es eine ganzjährig ausgeschilderte Trainingsstrecke in Originallänge.

Außerdem bieten der 19. Rißnertlauf über 5 und 15 Kilometer am 19. März, sowie der 34. Neureuter Volkslauf über 5 und 10 Kilometer am 2. April gute Gelegenheiten, sowie die Chance zu einer kostenlosen Teilnahme an der Badischen Meile ausgelost zu werden.