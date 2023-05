Karlsruhe vor 1 Stunde

Badische Landesbibliothek ersteigert Briefe der Brüder Grimm

Die Badische Landesbibliothek hat zwei Briefe von Jacob Grimm und einen Brief von Wilhelm Grimm an den Germanisten Joseph von Laßberg ersteigert. "Wir erfahren Details zum ungünstigen Gesundheitszustand insbesondere Wilhelm Grimms und seiner Frau oder zur Geburt von Laßbergs Zwillingstöchtern und lesen zahlreiche meist kritische Kommentare zu verschiedenen Fachkollegen und ihren neuesten Publikationen", teilte die Bibliothek am Donnerstag in Karlsruhe mit. Zum Preis machte sie keine Angaben.