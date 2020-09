vor 2 Stunden Stuttgart Die Straftäter im Visier: Karlsruher Polizei macht mit beim Sicherheitstag

Polizisten aus ganz Baden-Württemberg wollen am Freitag verstärkte Präsenz zeigen und gegen Kriminalität im öffentlichen Raum vorgehen. An dem dritten länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag sind auch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen und Saarland beteiligt. "Wir haben alle Straftäter fest im Visier", sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU). Auch das Polizeipräsidium Karlsruhe wird am Sicherheitstag mitwirken und Kontrollmaßnahmen durchführen.