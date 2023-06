Karlsruhe vor 1 Stunde

Baden und entspannen, aber sicher! Polizei gibt Tipps für eine sichere Badesaison

Lange Tage und sommerliche Temperaturen laden viele Menschen am Wochenende und nach Feierabend zum Entspannen und Baden ins Freibad oder an den Badesee ein. Aber auch Langfinger zieht es oft an diese Orte. Die Polizei warnt nun vor Dieben an Seen und in Schwimmbädern.