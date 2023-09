Wann findet der Baden-Marathon 2023 in Karlsruhe statt?

Am 17. September findet der Baden-Marathon in Karlsruhe unter dem Motto "Lauf durch die City" statt. Der Baden-Marathon ist nicht zu verwechseln mit der Badischen Meile!

Wann und wo starten die Läufer beim Baden-Marathon 2023?

Marathon, Halbmarathon und Team-Marathon starten jeweils um 9.30 Uhr an der Europahalle

Der Gesundheitslauf startet um 13 Uhr beim PSK Karlsruhe

Der Inklusionslauf startet um 13.30 Uhr am Platz der Grundrechte

Baden-Marathon Karlsruhe 2023: Anmeldung

Die Online-Anmeldung für den Baden-Marathon 2023 endete bereits am Freitag, 1. September, um 24 Uhr. Lediglich für den Minimarathon können sich die Teilnehmer noch bis Donnerstag, 14. September, um 24 Uhr, anmelden. Der findet bereits am Samstag, 16. September, statt.

Baden-Marathon 2023: Nachmeldung

Wer den Anmeldezeitraum verpasst oder sich kurzfristig für eine Teilnahme entscheiden hat, kann eine Nachmeldung ausfüllen und am Event-Tag vor Ort abgeben. Dafür steht Interessenten ein Vordruck zum Download zur Verfügung. Der Nachmeldeschalter befindet sich bei der Startunterlagenausgabe in der Lina-Radke Halle.

Adresse des Nachmeldeschalters: Steinhäuserstraße 29, 76135 Karlsruhe

Für folgende Kategorien könnt ihr eine Nachmeldung ausfüllen

Marathon

Halbmarathon

AOK-Gesundheitslauf

Minimarathon

Nachmeldezeitraum für den Marathon, Halbmarathon und AOK-Gesundheitslauf

Samstag, 16. September: 12 bis 17 Uhr

Sonntag, 17. September: 7 bis 9 Uhr

Nachmeldezeitraum für den Minimarathon

Samstag, 16. September: ab 11 Uhr bis 30 Minuten vor den jeweiligen Starts

Baden-Marathon 2023: Wo ist eine Nachmeldung nicht möglich?

TeamMarathon Family & Friends

BusinessTeamMarathon

Inklusionslauf

Startgeld für den Baden-Marathon 2023

Die Gebühren sind bei der Nachmeldung direkt am Veranstaltungswochende, also dem 16. und 17. September, vor Ort zu bezahlen.

Marathon: 70 Euro

Halbmarathon: 60 Euro

Gesundheitslauf: 30 Euro

Minihalb- und Minimarathon: 9 Euro

Bambinilauf: 7 Euro

Ummeldung einer Hochmeldung oder eine andere Person: 10 Euro

Ummeldungen beim Baden-Marathon 2023

Laut den Veranstaltern ist eine Ummeldung von Marathon auf Halbmarathon nicht notwendig. In diesem Fall kann der Läufer spätestens bei der ausgeschriebenen Marathonweiche entscheiden, ob er nicht lieber den Halbmarathon läuft.

Umgekehrt, also von Halbmarathon auf Marathon oder vom Gesundheitslauf zum Halbmarathon, sollte eine Ummeldung erfolgen. In diesem Fall gibt es eine neue Startnummer. Nach dem 14. September ist die Ummeldung von Einzelpersonen nur noch vor Ort am Schalter möglich und kostet 10 Euro.

Ich kann nicht am Baden-Marathon teilnehmen. Bekomme ich mein Geld zurück?

Prinzipiell erstatten die Veranstalter bei einem Rücktritt das Startgeld nicht zurück. Teilnehmer haben aber die Möglichkeit, während der Online-Anmeldung einen Startgeld-Rücknahmeschutz (6 Euro) auszuwählen.

Wer krank wird oder wegen der Arbeit ausfällt, muss eine begründete Erklärung per E-Mail sowie ein ärztliches Attest beziehungsweise ein Arbeitgebernachweis vorlegen.

Baden-Marathon 2022 (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Was ist ein Marathonengel?

Jeder Teilnehmer des Marathons oder Halbmarathons hat die Möglichkeit, für einen Aufpreis einen sogenannten "Marathonengel" zu buchen. Auf den letzten sechs Kilometern begleiten diese die Läufer ins Ziel. Diese Option ist bereits seit einigen Jahren ein Teil des Karlsruher Baden-Marathons.

Baden-Marathon 2023: Strecke für Marathonläufer

Die Gesamtlänge der Marathonstrecke beträgt knapp 43 Kilometer. Startpunkt ist die Europahalle in der Hermann-Veit-Straße. Das Ziel befindet sich beim Carl Kaufmann Stadion in Beiertheim.

Ettlinger Tor/Staatstheater

Scheck-In Center

Messplatz Karlsruhe

Durlach

Citypark

Marktplatz

Schloss Karlsruhe

Ettlinger Tor/ECE-Center

Zoo Karlsruhe

Günther-Klotz-Anlage

An der Haltestelle Schloss Rüppurr vorbei

Hauptbahnhof Karlsruhe

Scheck-In Center

Friedrichsplatz

Baden-Marathon 2023: Strecke für Halbmarathonläufer

Eine Halbmarathon-Strecke beträgt insgesamt 21,1 Kilometer.

Der Startpunkt befindet sich an der Europahalle und verläuft über die Innenstadt und über die Kriegsstraße. Der Halbmarathon endet ebenfalls im Carl Kaufmann Stadion.

Ettlinger Tor

Marktplatz

Schloss Karlsruhe

Friedrichsplatz

Stadtgarten

Europabad

Baden-Marathon 2023: Die Strecke für Atruvia Team-Marathon

Der Atruvia Team-Marathon ist einem Staffellauf sehr ähnlich und setzt sich vier Teilnehmern pro Team zusammen. Der Unterschied zum Staffellauf: der Team-Marathon wird jeweils in Zweierpaaren absolviert, so die Beschreibung auf der offiziellen Internetseite des Baden-Marathons.

Der Fiducia GAD Baden-Marathon (Archivbild) | Bild: ErS

Somit startet Team 1A + 2A (13 Kilometer Strecke) und endet an der Wechselstelle mit Team 1B + 2B (8 Kilometer Strecke). Mit einem Handschlag findet die Übergabe an der Wechselstelle statt. Diese Regelung gilt für Atruvia Team-Marathon Business und Atruvia Team-Marathon Family & Friends. Die Strecke ist die gleiche wie bei den Einzelläufern.

Baden-Marathon 2023: Strecke für den AOK-Gesundheitslauf

Mit 11,5 Kilometer wird der AOK-Gesundheitslauf zum ersten Mal in Karlsruhe durchgeführt. Der sei vor allem für Laufeinsteiger, Hobbyläufer, Walker aber auch Nordic-Walker geeignet. Der Startpunkt befindet sich nicht am Europabad, sondern auf dem Gelände der Post Südstadt Karlsruhe e.V., um 13 Uhr.

Genau wie alle anderen Teilnehmer erreichen die Gesundheitsläufer die Ziellinie im Carl Kaufmann Stadion.

Adresse des Startpunktes: Ettlinger Allee 9, 76199 Karlsruhe

Streckenverlauf des AOK-Gesundheitslaufes:

durch den Oberwald

Ab Kilometer 32 laufen die Teilnehmer auf der regulären Marathonstrecke

Baden-Marathon 2023: Diese Strecken können Autofahrer nutzen

Die Strecke des Baden-Marathons verläuft durch verschiedene Abschnitte der Karlsruher Stadtteile, weshalb es während des Events zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Dateiname : Querungsmöglichkeiten und Sperrungen Baden-Marathon 2023 Dateigröße : 128565 Datum : 06.09.2023 Download : Jetzt herunterladen

Befahrbare Straßen während des Baden-Marathons

Die Ebertstraße in Richtung Hauptbahnhof

Die Straße zwischen der Beiertheimer Allee und Bauerstraße ist ab 10 Uhr befahrbar

befahrbar Die Autobahn A5

Die Rhaierwiesenstraße und Hauptbahnstraße in Durlach

Der Schlossplatz Karlsruhe

Die K 9657/Südtangente

Die Ettlinger Allee und Herrenalber Straße

Die Mittelbruchstraße (Die Läufer befinden sich auf dem Fuß- und Radweg)

Durchlassstellen während des Baden-Marathons

Es wird darauf hingewiesen, dass mit längeren Wartezeichen zu rechnen sei.

Litzenhardtstraße/Im Mittelfeld und Gebrüder-Bachert-Straße ab zirka 13.15 Uhr befahrbar

befahrbar Belchenstraße/Belchenplatz ab zirka 13.30 Uhr befahrbar

befahrbar Am Rüppurrer Schloss/Erlenweg und "Seewiesenäckerweg" ab zirka 13.55 Uhr befahrbar

Läufer währen des Baden-Marathons (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Baden-Marathon 2023: Diese Strecken sind für Autofahrer gesperrt

Die Ausfahrt Karlsruhe-Durlach ist in Richtung Durlach bis zirka 10.45 Uh r gesperrt

r gesperrt Die Ausfahrt Richtung Oststadt/Wolfartsweier Straße ist bis zirka 11.20 Uhr gesperrt.

Keine Zu- oder Abfahrtsmöglichkeit während des Baden-Marathons

Diese Straßen sind während des Baden-Marathons nicht befahrbar